Житель Саратова украл из тамбовских супермаркетов 16 коробок конфет и 22 шоколадки

В январе этого года при проведении контрольного переучета в двух супермаркетах Сосновского района выявили недостачу 16 коробок шоколадных конфет и 22 плиток шоколада. О случившемся сообщили в полицию, оперативники изучили записи системы видеонаблюдения и вычислили посетителя торговой точки, который брал товар и без оплаты проходил мимо касс. В полиции Сосновского района по фактам краж возбудили уголовное дело. Вскоре установили автомобиль с номерами Саратовской области, на котором передвигался подозреваемый. В служебную командировку в Саратов выехали сотрудники сосновской полиции. Они установили местонахождение мужчины и опросили его. В краже саратовец признался, по его словам, сладости он раздал родным на новогодних праздниках.

- Общий ущерб, причиненный супермаркетам Сосновского района, составил 4700 рублей. Дело направляют в суд. В ходе следствия установлено, что житель Саратова совершил аналогичные хищения в других районах Тамбовской области, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.