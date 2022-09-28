В 19 дворах Тамбова появится освещение

Сети уличного освещения будут построены в 19 дворах Тамбова, ремонт в которых в этом году ведется благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Все конкурсные процедуры проведены, подрядчик определен и вскоре должен приступить к работам, сообщили в дирекции благоустройства и озеленения города Тамбова.

В списке - дворы в разных районах города. Все они - участники федеральной программы «Комфортная городская среда», которая формируется по заявкам жителей и утверждается на заседании общественного совета. Там, где это требовалось, сначала заменили подземных коммуникаций. И только потом приступили к наведению порядка на поверхности.

- Набор проводимых работ традиционный: укладка бордюрного камня и асфальтового покрытия, организация тротуаров, установка лавочек и урн. Завершающим этапом является устройство уличного освещения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.