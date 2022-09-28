В Тамбовской области направляют в суд дело полицейского, которого обвиняют в получении взятки в 2 миллиона рублей

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего начальника следственного отдела МО МВД России «Мичуринский» и адвоката Мичуринской коллегии адвокатов Тамбовской области «Партнеры». Бывший полицейский обвиняется в совершении преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, которые входили в его служебные полномочия, в особо крупном размере) и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки лично в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя, которые входили в его служебные полномочия, в крупном размере).

Адвоката привлекают по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с февраля по март этого года экс-начальник следственного отдела получил взятку в 600 тыс. рублей за изменение меры пресечения обвиняемому по одному из уголовных дел, находящихся в производстве его отдела.

Кроме того, в апреле он же, действуя по ранее достигнутой договоренности, при посредничестве адвоката получил в качестве взятки 1 млн 400 тыс. рублей за содействия в изменении меры пресечения второму обвиняемому по уголовному делу.

Как рассказали в СУ СКР по Тамбовской области, на период следствия сотруднику полиции избиралась мера пресечения в виде домашнего ареста.

- После вручения обвинительного заключения уголовное дело подлежит направлению в Мичуринский городской суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.