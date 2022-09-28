В Мичуринске заканчивают ремонт дорог

В этом году в Мичуринске приводят в порядок 34 участка городских автодорог и тротуаров. На сегодняшний день выполнено 90% запланированных работ.

Работы закончились на 30 участках по улицам Гоголевская, Красная, Гастелло, 1 Мая, Подстанция,220, Учхоз «Роща», Виноградная, Интернациональная, Полтавская, Осипенко, Островского, 12 Декабря, Воронежская, Молодёжная, Южная, Мичурина, Брянская, Свободная, Набережная, Советская, Липецкое шоссе, Киевская, Городская, Красная, Урожайная, Целинная, Ярославская, Молодёжная, Солнечная, Урожайная, 7 Ноября, Октябрьская.

На завершающей стадии - тротуары, расположенные на участках улиц Революционной, Украинской, Коммунистической, Филиппова.

- До конца года обновится порядка 30 км автодорог и тротуаров наукограда, на это выделено почти 180 млн. рублей, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.