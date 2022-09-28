Тамбовчане, в домах которых нет счетчиков, не будут платить за отопление в сентябре

В администрации Тамбова обсудили старт отопительного сезона, начало которому дали 28 сентября. Среди обсуждаемых вопросов – усиление работы диспетчерских служб. Пусконаладка – процесс небыстрый и может растянуться на несколько дней. Однако жителям, которые обращаются в УК, важно предоставлять полную информацию по срокам подачи ресурса в их дом, в том числе в случае возникновения аварийных ситуаций.

Отдельно обсуждался вопрос оплаты тепла, в том числе в домах, где не установлены приборы учета.

- В таких случаях жители будут платить за отопление за расчетный период, то есть с 1 октября по 30 апреля, даже если тепло в дом будет подано раньше. Для всех остальных оплата будет осуществляться за фактически потребленные объемы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.