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Общество28 сентября 2022 6:05

Тамбовчанке незаконно начисляли плату за несуществующую воду

После вмешательства прокуратуры долг с жительницы списали
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Тамбовского района провела проверку по обращению жительницы села Бокино, которая пожаловалась на незаконного взимания платы за водоснабжение.

Установлено, что дом женщины не подключен к централизованной системе водоснабжения. Несмотря на это квитанции на оплату услуги водоснабжения по категории «полив» ей направлялись регулярно.

- По результатам проверки прокуратурой района внесено представление в адрес генерального директора ООО «Бокинское», - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, лицевой счет на заявительницу закрыт, образовавшаяся задолженность списана.