Тамбовчанке незаконно начисляли плату за несуществующую воду

Прокуратура Тамбовского района провела проверку по обращению жительницы села Бокино, которая пожаловалась на незаконного взимания платы за водоснабжение.

Установлено, что дом женщины не подключен к централизованной системе водоснабжения. Несмотря на это квитанции на оплату услуги водоснабжения по категории «полив» ей направлялись регулярно.

- По результатам проверки прокуратурой района внесено представление в адрес генерального директора ООО «Бокинское», - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, лицевой счет на заявительницу закрыт, образовавшаяся задолженность списана.