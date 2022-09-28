Около тысячи тамбовчан воспользовались «гаражной амнистией»

Более 1000 земельных участков под гаражами предварительно согласовано для предоставления в собственность тамбовчанам в рамках «гаражной амнистии» с начала текущего года. Предоставлено и зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости право собственности на 637 земельных участков и 258 гаражей.

С сентября 2021 года вступил в силу Федеральный закон, который дает возможность гражданам в упрощенном порядке, минуя судебные иски, оформить и зарегистрировать не только сам гараж, но и земельный участок под ним. Этот порядок получил название «гаражная амнистия».

Воспользоваться «гаражной амнистией» можно в том случае, если:

- гараж капитальный;

- гараж некапитальный, но расположенный на территории гаражно-строительного кооператива;

- гараж построен до 30 декабря 2004 года (дата вступления в силу Градостроительного кодекса РФ);

- гараж не признан самовольной постройкой по суду.

Воспользоваться правом смогут также наследники граждан, попадающих под вышеуказанные условия, а также собственники, которые приобрели гаражи у граждан, которые попадают под «гаражную амнистию».

Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки, гаражи, находящиеся в многоквартирных домах и объектах коммерческого назначения, а также подземные гаражи.

Порядок действий по оформлению:

Собственник обращается к кадастровому инженеру за изготовлением схемы размещения земельного участка на кадастровом плане территории.

Затем человек обращается в администрацию города с заявлением. При соблюдении всех условий принимается решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Получив решение, гражданин обращается к кадастровому инженеру за изготовлением межевого плана на земельный участок и технического плана на гараж.

На основании этих документов администрация города готовит постановление о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно.

- Администрация города самостоятельно направляет документы на регистрацию в органы Росреестра. Госпошлина при этом не взимается, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

После регистрации (через 9 рабочих дней) готовые документы заявитель получает в администрации.

Такой порядок в соответствии с нормами законодательства будет действовать до 1 сентября 2026 года.

Дополнительную информацию можно получить в комитете градостроительства и землепользования администрации города Тамбова: ул. К. Маркса, 146/11, телефон 72-00-66.