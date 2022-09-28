Для тамбовчан устраивают «Прогулки с доктором»

В городской больнице им. Арх. Луки Тамбова вновь запустили проект «Прогулки с доктором». На днях в медучреждении состоялось первое вводное занятие для участников проекта, на котором их ознакомили с планом занятий, а также измерили все необходимые показатели здоровья.

Программа каждой прогулки будет состоять из лекционно-консультативной части, занятий с инструктором по ЛФК поликлиники и получасовой прогулки с доктором в лесопарковой зоне.

- Каждую неделю участники проекта получат возможность прогуляться и пообщаться с разными специалистами поликлиники, - сообщает управление здравоохранения Тамбовской области. - Особенностью проекта является одновременно медицинское консультирование и предлагаемая дозированная физическая нагрузка.