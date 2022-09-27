В Тамбове закончили ремонт улицы Коммунальной

Работы длились несколько месяцев Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове завершили реконструкцию улицы Коммунальной на участке от Носовской до Красной. Накануне на всем протяжении прогулочной зоны рабочие установили новые лавки и урны. В прошлом году на этом участке капитально отремонтировали коллектор, который был проложен еще в 40-х годах прошлого века, его износ составлял более 80%, из-за чего здесь часто случались коммунальные аварии. Только после этого рабочие приступили к непосредственному благоустройству улицы.

Согласно проекту, общественное пространство было организовано совершенно по-новому. Здесь впервые за долгие годы появилась комфортная зона отдыха с освещением, зелеными насаждениями и цветниками.

В планах также привести в порядок и историческую часть Коммунальной, расположенную на отрезке от Носовской до К. Маркса. Однако для этого, как и в первом случае, сначала необходимо отремонтировать изношенные сети, идущие вдоль прогулочной зоны.

- Эта работа запланирована на 2023 год, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Улица Коммунальная, протяженность которой составляет 1,7 км, получила свое название в 1918 году, до этого называлась Гимназическая, так как на ней располагалась мужская гимназия. Здесь сохранилось множество домов конца XIX — начало ХХ века, в которых сейчас располагаются магазинчики и кафе. В одном из самых красивых из них ныне находится администрация города Тамбова, а до этого он принадлежал тамбовскому предводителю дворянства Григорию Кондоиди. Именно на Коммунальной находится пешеходный участок длиной всего один квартал, который именуется местными жителями как Тамбовский Арбат. Здесь же установлен один из самых популярных памятников у туристов - памятник Тамбовской казначейше.