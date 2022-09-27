В Тамбовской области отапливается 153 многоквартирных дома

В Тамбовской области намерены оперативно выполнять запросы руководителей социальных объектов по подключению тепла. При этом завершение ремонтных работ на теплосетях должно завершиться к 1 октября. Пуск тепла уже произведен в учреждения социальной сферы двадцати муниципалитетов региона. Тепло пришло в 199 детских садов, 326 образовательных заведений и194 медицинских учреждения. В общей сложности, отопление поступает в 153 многоквартирных дома.

- Тамбовская область в отопительный период входит в штатном режиме, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.