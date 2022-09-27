ХК «Тамбов» одержал волевую победу над «Ижсталью»

После вчерашнего игрового дня «Тамбов» поднялся на 13-е место с девятью очками в активе. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Вчера, 26 сентября, ХК «Тамбов» принимал на своем льду ижевскую «Ижсталь». После болезненного поражения от альметьевского «Нефтяника» (0:3) «волки» не имели морального права на еще одну осечку. Уж как минимум должны были дать бой парням из Удмуртии. И сделали это, хотя все начиналось для тамбовчан безрадостно. На 9-й минуте Скобелев вывел «Ижсталь» вперед. Но на первый перерыв команды ушли при равном счете – на 13-й минуте Алешин выправил ситуацию. А в дальнейшем игру вели хозяева, удмурты пытались нагонять, но это их не спасло. По разу ижевский клуб огорчили Мягков (23-я, 2:1), Сухов (24-я, 3:1), Бобылев (32-я, 4:3), Куракин (49-я, 5:3). Итог встречи – 5:4 в пользу ХК «Тамбов».

Таким образом, после вчерашнего игрового дня «Тамбов» поднялся на 13-е место с девятью очками в активе. В ТОП-3 входят воскресенский «Химик», питерское «Динамо» и красноярский «Сокол». У всех по 12 баллов. Следующий матч – против тюменского «Рубина» (12-е место, девять очков) - наши парни проведут в гостях 1 октября.