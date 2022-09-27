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Общество27 сентября 2022 13:02

В Тамбове подписали постановление о старте отопительного сезона

Батареи начнут включать с 28 сентября
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В домах горожан станет тепло

В домах горожан станет тепло

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Глава администрации Тамбова Максим Косенков сообщил о том, что он подписал постановление о начале пуска тепла в жилые дома со среды, 28 сентября. Решение принято с учетом погоды, эпидемиологической ситуации, а также обращений горожан, которые сообщали о том, что температура в квартирах далека от комфортной.

- Поставлена задача: завершить все пусконаладочные работы до 11 октября, - говорит Максим Юрьевич. - К тому моменту, когда уличная температура начнет понижаться, во всех домах горожан должно быть тепло.