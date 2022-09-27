Частичная мобилизация на Тамбовщине проходит без нарушений

В Тамбовской области, как и по всей России, организована работа по частичной мобилизации. Указ об этом президент Владимир Путин подписал 21 сентября. Не прошло и недели, как из разных регионов страны начали поступать сведения о перекосах, которые допускают при ее проведении. Тамбовские чиновники уверяют, что на Тамбовщине таких случаев не фиксировалось.

- Сейчас в Тамбовской области нет инцидентов, связанных с неправомерной работой призывных комиссий, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовкой области. - По каждому сигналу о возможных злоупотреблениях или ошибках будет проводиться тщательная проверка. У нас активно работает горячая линия по номеру 122. Обратившись на нее, можно получить ответы на все вопросы, связанные с отбором кандидатов на военную службу.