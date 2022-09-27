Тамбовчанин оформил кредит на свою знакомую

В дежурную часть УМВД России по Тамбову с заявлением о краже обратилась 24-летняя местная жительница, которая рассказала, что ей поступило уведомление о погашении задолженности перед микрофинансовой организацией. Обратившись эту организацию, она узнала, что от ее имени еще 13 мая текущего года поступила онлайн-заявка на получение займа в размере 9 000 рублей. После его одобрения деньги перечислены на указанный в заявке счет.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего знакомого девушки. Молодой человек рассказал, что воспользовался моментом, когда находился в квартире приятельницы, где был включен компьютер. Используя паспорт девушки он оформил займ и указал банковскую карту своего приятеля, куда позже перевели деньги.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража», - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.