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Общество27 сентября 2022 8:47

После трагедии в Ижевске школы Тамбова ждут проверки

Особое внимание уделят пропускному режиму
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Во всех школах Тамбова будут проведены внеплановые проверки пропускного режима после трагедии в Ижевске. Об этом сообщили в городском комитете образования.

В настоящий момент вход на территорию школ города разрешен только персоналу и обучающимся. Родителям доступ ограничен, получить его можно по договоренности с учителем.

Во всех зданиях школ имеются тревожные кнопки, работает видеонаблюдение, на входе организованы пункты охраны. Для усиления пропускного режима охранникам поручено более подробно узнавать о целях визита и спрашивать документы.

- Родителей и законных представителей детей убедительно просят доводить учащихся младших классов до крыльца и не заходить в школу без острой необходимости, - обращаются к горожанам в пресс-службе администрации Тамбова.