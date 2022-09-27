После трагедии в Ижевске школы Тамбова ждут проверки

Во всех школах Тамбова будут проведены внеплановые проверки пропускного режима после трагедии в Ижевске. Об этом сообщили в городском комитете образования.

В настоящий момент вход на территорию школ города разрешен только персоналу и обучающимся. Родителям доступ ограничен, получить его можно по договоренности с учителем.

Во всех зданиях школ имеются тревожные кнопки, работает видеонаблюдение, на входе организованы пункты охраны. Для усиления пропускного режима охранникам поручено более подробно узнавать о целях визита и спрашивать документы.

- Родителей и законных представителей детей убедительно просят доводить учащихся младших классов до крыльца и не заходить в школу без острой необходимости, - обращаются к горожанам в пресс-службе администрации Тамбова.