Прокуратура начала проверку по факту аварии на коллекторе в Тамбове

По поручению прокуратуры области в прокуратуре Ленинского района Тамбова проводят проверку по факту произошедшей 26 сентября коммунальной аварии на канализационном коллекторе, расположенном на набережной.

- В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям или бездействию ответственных лиц, причинам произошедшей аварии, срокам проведения ремонтно-восстановительных работ, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По результатам надзорных мероприятий, при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.