Тамбовчанин за рулем ВАЗ догнал на трассе трактор

Водителя ВАЗ отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием легкового авто и трактора произошла 26 сентября в 21 час 38 минут на 415 километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Никифоровского района. 39-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21310» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с трактором «ЮМЗ» в составе прицепа под управлением 48-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного-происшествия водителя автомобиля «ВАЗ-21310» автомобиле скорой помощи доставилли в городскую клиническую больница им. С.С. Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.