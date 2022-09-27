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Происшествия27 сентября 2022 7:22

Тамбовчанин за рулем ВАЗ догнал на трассе трактор

В аварии пострадал 39-летний водитель легковушки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водителя ВАЗ отвезли в больницу

Водителя ВАЗ отвезли в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием легкового авто и трактора произошла 26 сентября в 21 час 38 минут на 415 километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Никифоровского района. 39-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21310» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с трактором «ЮМЗ» в составе прицепа под управлением 48-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного-происшествия водителя автомобиля «ВАЗ-21310» автомобиле скорой помощи доставилли в городскую клиническую больница им. С.С. Брюхоненко, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.