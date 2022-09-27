В Мичуринске двое жителей избили полицейских, пытаясь помочь своему знакомому, которого задержали за движение на машине по тротуару

Прокурор города Мичуринска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о применении к представителям власти насилия, опасного для жизни и здоровья. По версии следствия, вечером 1 июня этого года двое нетрезвых местных жителя пытались помочь своему знакомому, которого за управление автомобилем в пешеходной зоне задержали сотрудники полиции.

В ходе конфликта мужчины напали на полицейских, нанесли им удары руками и ногами, причинив одному тупую травму коленного сустава, второму – перелом носа и открытую черепной-мозговую травму, которая по заключению эксперта квалифицируется как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Серьезные травмы не помешали стражам правопорядка задержать злоумышленников и после возбуждения уголовного дела они были заключены под стражу.

- В ближайшее время уголовное дело поступит в Мичуринский городской суд, - сообщает прокуратура Тамбовской области. – За такое преступление грозит до 10 лет колонии.