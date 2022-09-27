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Происшествия27 сентября 2022 7:17

В Мичуринске двое жителей избили полицейских, пытаясь помочь своему знакомому, которого задержали за движение на машине по тротуару

Мужчинам грозит до 10 лет колонии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокурор города Мичуринска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о применении к представителям власти насилия, опасного для жизни и здоровья. По версии следствия, вечером 1 июня этого года двое нетрезвых местных жителя пытались помочь своему знакомому, которого за управление автомобилем в пешеходной зоне задержали сотрудники полиции.

В ходе конфликта мужчины напали на полицейских, нанесли им удары руками и ногами, причинив одному тупую травму коленного сустава, второму – перелом носа и открытую черепной-мозговую травму, которая по заключению эксперта квалифицируется как тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

Серьезные травмы не помешали стражам правопорядка задержать злоумышленников и после возбуждения уголовного дела они были заключены под стражу.

- В ближайшее время уголовное дело поступит в Мичуринский городской суд, - сообщает прокуратура Тамбовской области. – За такое преступление грозит до 10 лет колонии.