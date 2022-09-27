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Происшествия27 сентября 2022 6:26

Тамбовчанка подожгла 10 тюков сена, принадлежавших соседу

42-летней женщине грозит уголовное наказание
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

25 сентября между соседями, проживающими на улице Тимирязева города Рассказово, произошла очередная ссора. Основная причина – в соседской корове. В ходе конфликта 42-летняя женщина подожгла десять тюков сена, заготовленные хозяином на зиму для животного. Огнем сено было частично уничтожено. На сигнал о возгорании прибыли пожарные, оперативно ликвидировавшие возгорание.

- Полицейские опросили обоих соседей, свидетелей, нашли и приобщили к материалу проверки улики, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Сейчас устанавливается причина соседских споров, приведшая к совершению преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, подсчитывается причиненный ущерб. Жилые строения и животное при возгорании не пострадали.