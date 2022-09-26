Тамбовский «Спартак» проиграл московскому «Строгино» на глазах Юрия Жиркова

Дубль Сергея Архипова не принес пользы "Спартаку". Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Сегодня, 26 сентября, в матче 13-го тура второй лиги в группе 3 тамбовский «Спартак» принимал на своем поле московский «Строгино». Уже на 11-й минуте столичный клуб повел в счете – Чихрадзе реализовал пенальти. Затем наступил звездный час нашего Сергея Архипова. На 19-й и 25-й минутах он оформил дубль, чем, наверняка произвел впечатление на наблюдавшего за игрой с трибун экс-хавбека лондонского «Челси» и сборной России Юрия Жиркова. Но довести встречу до победы хозяева не смогли. Едва начался второй тайм, как свежий Киракосян выправил ситуацию – 49-я (2:2). Победу же «Строгино» принес Слободчиков – 57-я (3:2).

«Спартак»: Баженов, Бзикадзе, Перегудов (Карпухин, 46), Дворяшин, Воловик, Скрыпников (Жеребятьев, 72), Трифонов (Новиков, 72), Белов, Ямлиханов, Чернышов, С.Архипов (Мызгин, 72).

После сегодняшнего игрового дня единоличное лидерство в подгруппе 1 захватило брянское «Динамо» - 30 очков. Далее следуют курский «Авангард» (28) и столичный «Сахалинец» (23). Тамбовчане занимают десятое место с девятью очками. В 14-м туре, 2 октября, наши футболисты сыграют дома с дублем тульского «Арсенала» (шестое место, 20 очков).