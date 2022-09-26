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Спорт26 сентября 2022 14:20

Бывший игрок сборной России Юрий Жирков посетит матч тамбовского «Спартака» со «Строгино»

Игра пройдет сегодня, 26 сентября, в Тамбове
Алексей СЕРГУНИН
Юрий Жирков. Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Юрий Жирков. Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Сегодня в Тамбове на стадионе «Спартак» местный одноименный клуб встретится со столичным «Строгино» в рамках 13-го тура второй лиги первенства России по футболу. Начало матча в 18:00.

На трибунах хозяев поддержит уроженец Тамбова, бывший игрок лондонского «Челси» и сборной России, бронзовый призер Евро-2008 Юрий Жирков. После игры все желающие смогут взять автограф и сделать фото с нашим знаменитым земляком.

Напомним, что Юрий Жирков выступал за тамбовский клуб с 2001 по 2003-й год. В 79-ти матчах он забил 26 голов. Далее в карьере Жиркова были ЦСКА, «Челси», московское «Динамо», «Зенит» и «Химки». На клубном уровне Юрий провел 603 матча и забил 65 голов. В составе сборной России он сыграл 105 матчей и забил два гола.