Тамбовчанин из ревности пытался убить приятельницу

В Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Кирсанова, которого обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В ходе следствия установлено, что в декабре 2021 года мужчина через сайт знакомств познакомился с 35-летней женщиной и стал периодически приезжать к ней в гости. 7 июля этого года он снова оказался в Уварово у дома знакомой, и около подъезда на почве ревности нанес женщине множественные ножевые ранения, после чего сел в машину и уехал. Потерпевшая смогла самостоятельно вызвать скорую и благодаря вовремя оказанной медицинской помощи осталась жива.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.