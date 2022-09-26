Тамбовчанин Михаил Беляков стал призером чемпионата России по спортивному ориентированию

Михаил Беляков. Фото со страницы «Спортивное ориентирование в Тамбовской области» в VK.

Первый день соревнования проходил в лесном массиве рядом с посёлком Ахуны в дисциплине «кросс-выбор». Район соревнований был тяжелый из-за заросшей растительности и перепада высот. Представитель Тамбовской области Михаил Беляков занял 11-е место с отставанием 6 минут 36 секунд. Победу одержал белгородец Дмитрий Масловский, вторым стал Николай Кудрявцев из Санкт-Петербурга, ТОП-3 замкнул Андрей Храмов, представляющий Великий Новгород.

Во второй день соревнований в дисциплине «кросс-спринт-общий» старт состоял из двух этапов. Утром в городском парке проходила квалификация, по результатам которой формировались стартовые забеги на финал. Дистанция финальной части спринта пролегала по историческому центру города Пензы. Михаил Беляков в упорной борьбе занял третье место, уступив победителю Павлу Егорову из Нижнего Новгорода пять секунд, и три секунды – серебряному призеру Дмитрию Масловскому.