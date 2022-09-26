Тамбовчанин присвоил автомобиль умершего владельца

Прокуратура Сосновского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, которого обвиняют в совершении преступления, по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в марте текущего года 47-летний житель села Подлесное, после смерти собственника автомобиля «Нива Шевроле», которым обвиняемый пользовался по доверенности, составил фиктивный договор купли-продажи и предоставил его в отделение ОГИБДД ОМВД России по Сосновскому району, где машину зарегистрировали на его имя. В результате мошеннических действий наследнику имущества по завещанию причинен материальный ущерб на сумму около 618 тысяч рублей.

- После вручения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Сосновский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области.