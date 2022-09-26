27 сентября тамбовчане смогут бесплатно сходить в музей

27 сентября Тамбовская область отмечает 85-летний юбилей. В этот день свои двери распахнут крупные музеи региона.

- Посетить выставки все желающие смогут бесплатно, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

В Тамбовском областном краеведческом музее можно познакомиться с выставками: «Недаром помнит вся Россия…»,«Дивный лик народа-творца», «Образ буди верным» (иконопись, художественное литье XVIII- XXвв.), «140 реликвий и шедевров в собрании ТОКМ».

В Музейно-выставочном центре работают постоянно действующие экспозиции, рассказывающие о вкладе Тамбовской области в Победу Великой Отечественной войны и развитии отечественной космонавтики. Также там проходит художественная выставка К.Тимофеевой «Выдуманный мир».

В Тамбовской областной картинной галерее можно посмотреть итоговую экспозицию областного детского пленэра «Мастер кисти», выставки «Памяти художника. Алексей Харитонов» и «Тамбовские художники. Семейные династии».