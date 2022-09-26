У стадиона «Спартак» в Тамбове перекроют движение

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время матча футбольной национальной лиги между командами ФК «Спартак» и ФК «Строгино» на стадионе «Спартак» 26 сентября с 15 часов до окончания спортивного мероприятия будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

по четной стороне улицы Советской, на участке от улицы Студенецкой набережной до улицы Студенецкой;

по нечетной стороне улицы Карла Маркса, на участке от улицы Студенецкой до улицы Студенецкой набережной;

по четной стороне улицы Студенецкой набережной, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.

Также будет запрещена остановка и движение транспортных средств по улице Студенецкой, на участке от улицы Советской до улицы Карла Маркса.

- Во время проведения спортивного мероприятия будут установлены временные дорожные знаки и средства регулирования дорожного движения в соответствии с временной схемой, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - С целью исключения выхода пешеходов на проезжую часть дороги будут установлены ограждения, будьте внимательны и осторожны.