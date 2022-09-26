В администрации Тамбовской области произошли кадровые изменения

Максим Егоров назначил заместителей, советников и помощников Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

26 сентября на оперативном совещании глава Тамбовской области Максим Егоров объявил о первых кадровых назначениях. Так, пост исполняющей обязанности главы Тамбовской области получила Евгения Михалина (Касатова). Она будет курировать областные министерство туризма и молодежной политики министерство культуры, а также министерство физической культуры и спорта. И.о. заместителя главы региона и министром финансов будет Любовь Третьякова. Еще одним исполняющим обязанности зама и министром сельского хозяйства региона стала Алена Сытова. Помимо сферы АПК она будет курировать департамент ветеринарии области. Галина Шеманаева остаётся и.о. заместителя, в ведении которой будет находиться социальная сфера. В её сферу ответственности вошли министерство здравоохранения, министерство социальной защиты и семейной политики, а также министерство образования и науки.

Назначили на должность исполняющей обязанности заместителя главы области. Оксану Леонгард. Она будет курировать управление организации проектной деятельности правительства, министерство экономической и инвестиционной политики и министерство имущественных отношений и государственного заказа.

Переназначение получил Евгений Зименко. В его ведении находятся министерство автомобильных дорог и транспорта; министерство градостроительства и архитектуры и управление по государственной охране объектов культурного наследия области.

Остаётся в руководстве администрации Наталия Макаревич. Она будет курировать министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства, а также министерство труда и занятости населения области.

Также глава региона назначил себе трёх советников - Ивана Абрамова, Станислава Савина и Александра Воробьева. Помощниками руководителя области стали Денис Блиц и Борис Спириденков.

- Это начальный этап формирования Правительства Тамбовской области. Работа в данном направлении будет продолжена, - сказал Максим Егоров.