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Происшествия26 сентября 2022 7:23

В Тамбове легковушка врезалась в КамАЗ: погибли 2 человека

Большегруз был припаркован на улице Запрудной
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В аварии выжила только одна пассажирка

В аварии выжила только одна пассажирка

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой погибли два человека, произошла 25 сентября в 1 час 58 минут в районе дома №4 по улице Запрудной города Тамбова. 27-летний мужчина, управляя автомобилем «Лада Калина», врезался на припаркованный на правой полосе проезжей части грузовик КамАЗ.

- В результате аварии водитель легковушки и его 27-летняя пассажирка погибли на месте до приезда скорой помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – 34-летнюю женщину, находившуюся в машине, с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.