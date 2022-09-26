Тамбовчанин убил приятеля экс-сожительницы и изнасиловал ее

Тело мужчина спрятал в лесу Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Тамбовчанин убил мужчину и подверг сексуальному насилию бывшую гражданскую жену. По версии следствия, ночью 22 сентября он проник на территорию дома, расположенного в одном из садовых товариществ Тамбовского района, где в это время находилась его бывшая сожительница со своим знакомым. Мужчина несколько раз выстрел ему из пневматической винтовки в голову и туловище. От полученных ранений 27-летний потерпевший сразу скончался. Затем он завел женщину в дом, где подверг ее избиению и сексуальному насилию, после чего отпустил домой и пригрозил расправой в случае, если она обратится в полицию. Чтобы скрыть преступление, убийца вывез тело жертвы в лесной массив. На следующий день в правоохранительные органы обратились родственники погибшего с заявлением о его безвестном исчезновении.

- Во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального УМВД России и при участии следователей-криминалистов СК в кратчайшие сроки удалось установить обстоятельства исчезновения потерпевшего, место сокрытия его тела и задержать подозреваемого, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы.

Как сообщили в региональной объединенной пресс-службе судебной системы, 25 сентября в Тамбовском районном суде мужчину на 2 месяца заключили под страху, в СИЗО он пробудет до 22 сентября.