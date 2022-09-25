Тамбовчанка Арина Пронина победила на всероссийских соревнованиях в Воронеже

Арина Пронина. Фото со страницы «Физическая культура и спорт Тамбовской области» в VK.

Две золотых медали привезла тамбовская спортсменка Арина Пронина с всероссийского фестиваля «Надежды Черноземья» по лыжероллерам, который финишировал в Воронеже. Арина победила в дисциплинах «кросс на роликах» и «слалом на роликах» в возрастной группе 2011-12 гг.р.

За плечами у нашей юной землячки большой опыт выступлений в горнолыжном спорте, она является победителем всероссийских соревнований. Участие в соревнованиях «Надежды Черноземья» - один из этапов в подготовке к горнолыжному сезону-2023. Тренируется Арина под руководством С. Пронина.

Как сообщалось ранее, ХК «Тамбов» потерпел второе домашнее поражение кряду. «Волки» ни разу не смогли поразить ворота «Нефтяника».