Акция по сбору макулатуры #БумБатл стартовала в Тамбовской области. Об этом сообщила администрация региона. Мероприятие проходит в поддержку национального проекта «Экология».
#БумБатл - это соревнование по сбору макулатуры. В Тамбовской области в экологической акции поучаствуют образовательные учреждения и различные экологические организации. Кроме того, сдать макулатуру может каждый желающий.
Акция продлится до 15 ноября. Средства от сдачи вторсырья будут направлены на благотворительные цели.
Подробные условия участия - на сайте.