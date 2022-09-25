Акция по сбору макулатуры #БумБатл стартовала в Тамбовской области. Об этом сообщила администрация региона. Мероприятие проходит в поддержку национального проекта «Экология».

#БумБатл - это соревнование по сбору макулатуры. В Тамбовской области в экологической акции поучаствуют образовательные учреждения и различные экологические организации. Кроме того, сдать макулатуру может каждый желающий.

Акция продлится до 15 ноября. Средства от сдачи вторсырья будут направлены на благотворительные цели.

Подробные условия участия - на сайте.