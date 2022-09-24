Вице-губернатор Тамбовской области Лидия Бакуменко уходит в отставку

В администрации Тамбовской области приняли решение уволить заместителя, курировавшего агропромышленный блок и руководителя управления сельского хозяйства. Лидия Бакуменко написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Лидия Бакуменко окончила Тамбовский государственный университет имени Державина по специальности «мировая экономика» и Мичуринский государственный аграрный университет по направлению подготовки «агрономия». С 2016 по 2019 годы работала помощником заместителя главы администрации области, с 2019-го - возглавляла управление сельского хозяйства. В 2021 году руководитель региона Максим Егоров поручил ей должность зама, курирующего агропромышленный комплекс.