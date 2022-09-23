Тамбовчанин украл у знакомой телефон и потерял его

В полицию Рассказовского района обратилась 29-летняя женщина, которая пояснила, что около полутора месяцев назад у нее пропал мобильный телефон. Полицейские опросили пострадавшую и установили, что мобильник исчез из ее дома с кухонного стола 10 августа в ходе застолья и распития спиртных напитков. Был установлен круг людей, которые в тот день находились у женщины в гостях. Они были опрошены, подозрение в хищении пало на одного из них. 39-летний мужчина в ходе беседы с сотрудниками полиции признался, что взял на время чужой сотовый телефон, хотел вернуть, но после потерял его.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, по окончании которой мужчина может быть привлечен к уголовной ответственности за кражу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.