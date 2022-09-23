Тамбовчанин обворовал дачу пенсионерки

В моршанскую полицию поступило сообщение о краже, которая произошла в селе Ракша. Полицейские установили, что из дома 84-летней женщины пропали алюминиевая фляга, 4 рулона сетки-рабицы, газовый баллон и редуктор. На полу оперативники обнаружили следы обуви неизвестного. Местных жителей опросили, появилась информация о возможном преступнике.

В результате полицейские задержали 42-летнего мужчину злоупотребляющего спиртным. В краже он сознался и рассказал, что имущество украл ещё летом в разные дни. Похищенное злоумышленник планировал сбыть, вещи нашли у него дома и изъяли. Проверяется возможная причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

- Следователи возбудили уголовное дело по п. а ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в жилище), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.