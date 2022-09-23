Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия23 сентября 2022 8:04

В Тамбовской области нашли наркопритон

26-летний хозяин квартиры пускал домой приятелей и вместе с ними употреблял запрещенные вещества
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

22 сентября сотрудники наркоконтроля уваровской полиции выявили квартиру, где был организован наркопритон. Хозяин жилья - 26-летний молодой человек вместе со своим знакомым, пускали к себе общих знакомых, с которыми вместе употребляли наркотики. В доме нашли и изъяли шприцы и медицинские жгуты, самодельные приспособления для употребления наркотиков, несколько граммов синтетического наркотика.

- По данному факту сотрудники полиции проводят проверку, по окончании которой будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.- За совершение такого преступления грозит до четырех лет лишения свободы.