Тамбовчанин вымогал деньги у соседа по общежитию

Прокуратура Мичуринска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего жителя Рассказово, которого признали виновным в вымогательстве и нарушении неприкосновенности частной жизни (п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, ч. 1 ст.137 УК РФ).

Выяснилось, что мужчина с октября 2020 года по февраль 2022 года, проживал вместе с соседом в общежитии и вымогал у него деньги под угрозой применения насилия и распространения через интернет интимных фото, которые тайно скопировал с его мобильного телефона.

- Не вступившим на данный момент в законную силу приговором суда, по совокупности преступлений виновному назначено наказание в виде 3 лет 20 дней лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщает прокуратура Тамбовской области.