В Тамбовской области подвели итоги I этапа конкурса «Народный участковый-2022»

20 сентября завершился первый этап конкурса МВД России «Народный участковый», в котором приняли участие 30 участковых уполномоченных полиции из всех районов Тамбовской области. Онлайн-голосование проходило с 11 по 20 сентября, в котором приняли участие более 10 тысяч жителей региона.

По итогам I этапа определены 10 победителей, набравших наибольшее количество голосов:

1. Соболев Сергей Александрович (МОМВД России «Кирсановский») - 1756 голосов;

2. Горин Борис Олегович (УМВД России по городу Тамбову) - 1398;

3. Сизенков Денис Владимирович (ОП (с. Петровское) МОМВД России «Мичуринский») - 1232;

4. Кулюкин Алексей Владимирович (МОМВД России «Моршанский») - 871;

5. Эктов Сергей Николаевич ( МОМВД России "Рассказовский") - 615;

6. Сковородников Сергей Владимирович (ОМВД России по Сосновскому району) - 528;

7. Вихляев Михаил Михайлович (ОП № 1 УМВД России по г. Тамбову) - 503;

8. Попов Дмитрий Юрьевич (ОП (р.п. Мучкапский) МО МВД России «Уваровский») - 359;

9. Фролов Сергей Владимирович (ОП (с.Староюрьево) МОМВД России «Первомайский») - 335;

10. Кондратьев Андрей Николаевич (ОМВД России по Инжавинскому району) - 312.

С 7 по 16 октября на интернет-сайте УМВД откроется онлайн-голосование по второму этапу конкурса, где будет выбран один представитель Тамбовской области для участия в финальном этапе.

- Имя народного участкового России станет известно после 14 ноября, после того, когда завершится голосование на сайте МВД России, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.