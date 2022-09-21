Тамбовский педагог борется за звание «Учитель года России»

21 сентября в Тюмени открывается заключительный этап конкурса «Учитель года России – 2022». Тамбовскую область на нем представляет учитель русского языка и литературы лицея № 6 города Тамбова, абсолютный победитель XXXII регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в 2022 году Андрей Баранов.

Испытания первого тура пройдут с 22 по 27 сентября. Учителя проведут для тюменских школьников уроки по своим предметам и организуют креативные внеурочные занятия.

По итогам первого тура определятся пятнадцать лауреатов. Им предстоит провести мастер-класс. Затем — ответить на «Вопрос учителю года».

Пять призеров отправятся в Москву. 3 октября они примут участие в третьем туре заключительного этапа. На финальном испытании «Педагогический совет» они обсудят с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым актуальные задачи современного образования и предложат свои идеи по его развитию.

Имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2022», обладателя главного приза – Большого хрустального пеликана, будет объявлено 5 октября. Традиционно завершит программу конкурса торжественный концерт, посвященный Международному дню учителя, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

- Андрей Баранов в школе работает относительно недавно. – сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Его педагогический стаж - 6 лет. Он считает, что педагогика обязывает постоянно двигаться вперед, помогая в этом остальным.

Следить за ходом испытаний можно онлайн на официальном сайте конкурса (https://teacherofrussia.ru/competition/translation/) и в группе в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/teacherofrussia), а также в эфире телеканала «Россия-Культура», где будут транслироваться «Дневники конкурса».