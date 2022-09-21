Жителям центральной и южной части Тамбова на сутки отключат воду

Для подготовки водопроводного хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период, водоканал принял решение о проведении неотложных работ на территории 3-го водозаборного узла. Ремонт призван предотвратить, возможные аварийные ситуации в период заполнения систем теплоснабжения и пуска теплоносителя, и как следствие, связанным с этим повышенным водоразбором.

- Ремонтные работы планируется завершить в период с 9.00 22 сентября до 6.00 23 сентября, - сообщает пресс-служба РКС-Тамбов. - На время проведения работ будет ограничена подача холодной воды в ряде микрорайонов центральной и южной части города. Ориентировочно в эту зону попадают жители домов в границах улиц Октябрьская – Железнодорожная - район МЖК – Астраханская –Клубная – Андреевская – Набережная.