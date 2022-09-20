Мичуринский «Тамбов» проиграл в Новочебоксарске

Первый блин у "волчат" получился комом. Завтра - продолжение. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Мичуринский «Тамбов» - это не ошибка. Минувшим летом был создан фарм-клуб ХК «Тамбов». Ему дали название МХК «Тамбов», но базируется он в Мичуринске. Так что именно мичуринский «Тамбов» провел сегодня, 20 сентября, первый официальный матч в рамках НМХЛ. В Новочебоксарске «волчата» встречались с местным «Соколом».

На 4-й минуте Игнат Коханин вывел чувашский клуб вперед, на 15-й Даниил Мартынец закрепил перевес хозяев (2:0). Ситуация не изменилась и во втором периоде, когда на две шайбы хозяев (отличились Никита Матросов и Михаил Леонов) гости ответили одним точным броском – в исполнении Расима Шакирова (27-я, 2:1). Поэтому на второй перерыв команды уходили при счете 4:1, и вряд ли дебютанты питали надежду на спасение. Хотя попытались выправить ситуацию, но сил хватило лишь на вторую шайбу. На 44-й минуте Иван Климкин установил окончательный счет – 4:2 в пользу «Сокола».

Завтра, 21 сентября, команды проведут повторный поединок в Новочебоксарске. Начало игры в 18:30.