ХК «Тамбов» по буллитам одолел нефтекамский «Торос»

"Волки" одержали третью победу подряд. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Сегодня, 20 сентября, ХК «Тамбов» провел второй домашний матч в текущем розыгрыше ВХЛ. Одержав волевую победу над пензенским «Дизелем» в овертайме (2:1), «волки» повторили пройденное, но в этот раз – в противостоянии с нефтекамским «Торосом» - склонили чашу весов в свою сторону по итогам серии буллитов. Правда, в этот раз «Тамбов» вел в счете – на 23-й минуте отличился Олег Корчагин. На 48-й минуте Андрей Миронов перевел игру в овертайм.

Но для выявления победителя потребовалась серия буллитов. Не использовав поочередно по четыре броска, «Тамбов» реализовал пятый – отличился Максим Баин. Шанс продолжить серию буллитов был у Игоря Карпова, но Максим Моторыгин парировал его бросок. Итог – 2:1 в пользу «Тамбова».

Следующий матч – против пермского «Молота» - наши парни проведут 22 сентября на льду «Кристалла». Начало игры в 18:30.