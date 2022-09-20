В Тамбове пойдет под суд серийный грабитель, нападавший на пенсионерок

В декабре прошлого года в следственном подразделении УМВД России по городу Тамбову возбудили несколько уголовных дел по ч. 2 ст.161 УК РФ «Грабеж». В совершении преступлений заподозрили 35-летнего ранее судимого жителя Моршанского района. В конца прошлого года он напал на трех пенсионерок из Тамбова и Моршанска. Подозреваемый подбирался к жертвам сзади, силой вырывал сумочки из рук и убегал. Его добычей стали деньги и сотовые телефоны. Часть похищенного у него удалось изъять и вернуть пострадавшим.

По решению суда Октябрьского суда города Тамбова подозреваемого арестовали и поместили на время следствия в СИЗО. Полицейские провели опрос пострадавших женщин и свидетелей, изучили записи с уличных камер видеонаблюдения, назначили и провели ряд экспертиз.

- По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - За совершение серии грабежей тамбовчанину грозит до семи лет лишения свободы.