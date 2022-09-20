19-летний тамбовчанин попал под следствие из-за нежелания служить в армии

В Ленинском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего молодого человека, которого подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

По версии следствия, не желая служить в Вооруженных силах Российской Федерации и зная об отсутствии законных оснований для отсрочки от призыва, молодой человек умышленно, без уважительных причин, не являлся в военкомат в указанное в повестках время, и таким образом уклонился от призыва на военную службу.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.