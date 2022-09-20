Тамбовчанку отправили в колонию за долги по алиментам

Прокуратура Бондарского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которую признали виновной в совершении преступления по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Судом установлено, что ранее неоднократно судимая и побывавшая в колонии 44-летняя мать троих детей, лишенная в отношении них родительских прав, будучи подвергнутой административному наказанию за неуплату алиментов, после освобождения в конце декабря 2021 года из мест лишения свободы продолжала вести разгульный образ жизни и не устраивалась на работу, поэтому алименты на содержание детей не выплачивала. С января по июнь этого года образовалась задолженность по уплате алиментов в сумме более 140 тыс. руб., а общий размер задолженности по исполнительному производству составляет более 800 тыс. рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя и личности подсудимой суд назначил виновной наказание в виде реального лишения свободы, отбывать которое она будет в исправительной колонии общего режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Приговор в законную силу не вступил.