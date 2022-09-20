В Тамбове прекратил работу фонтан «Веер»

Каждый теплый сезон в Тамбове работает 21 фонтан. В осенне-зимний период традиционно проводится их техническое обслуживание и ремонт. Первым «зимовать» отправился плавучий фонтан, установленный на канале реки Цны.

Фонтан «Веер» весит около полутора тонн. По словам специалистов Дирекции благоустройства и озеленения, работы по его демонтажу являются самыми сложными. Для извлечения корпуса фонтана из воды используется специальный инвентарь, подъёмник, тросы и лодка. Из балластных емкостей откачивается вода, и в разобранном виде фонтан отправляется на хранение на базу до весны.

На базе, как пояснил начальник службы по содержанию фонтанов Сергей Карташов, конструкцию подготовят к новому сезону, будет производиться дальнейшая очистка и налаживание всех внутренних систем.