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Происшествия20 сентября 2022 10:53

Тамбовчанин похитил из чужого сада 100 килограммов яблок

Мужчину заметили и задержали полицейские
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Вечером 19 сентября неподалеку от садового хозяйства села Дубовое полицейские заметили мужчину, который на велосипеде перевозил яблоки. Стражи порядка заподозрили кражу, остановили и опросили велосипедиста, который признался, что украл около ста килограммов яблок из чужого сада для дальнейшей перепродажи. Подозреваемым оказался 33-летний местный житель, которого доставили в отделение полиции. Похищенный центнер яблок изъяли и вернули в садовое хозяйство.

- По факту хищения сельхозпродукции сотрудники петровской полиции проводят проверку, мужчина может быть привлечен к уголовной ответственности за кражу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.