На тамбовской трассе опрокинулась «Лада Калина»

Госпитализация водителю не потребовалась Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы водитель отечественного авто, произошла 19 сентября в 12 часов 50 минут на 27 километре автодороги Тамбов – Пенза –Столовое – Тамбов – Пенза – Бондари – Пичаево – Вернадовка Бондарского района. 39-летний мужчина управляя автомобилем «Лада Калина» съехал с дороги в правый по ходу движения кювет, после чего его машина опрокинулась.

- В результате ДТП водителя на месте ДТП осмотрел фельдшер скорой помощи, в лечебное учреждение мужчина не доставлялся, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.