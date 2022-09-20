Жителей дома, сгоревшего на Курском проезде в Тамбове, обеспечивают временным жильем

19 сентября на Курском проезде, 16 в Тамбове произошел пожар в доме, рассчитанном на шесть квартир. Возгорание удалось локализовать на уровне кровли. Никто из людей не пострадал, все вышли из помещений самостоятельно. Тем не менее, со слов жильцов, квартирам нанесен ущерб, объем которого еще предстоит установить специалистам.

После ЧП на место происшествия выезжали сотрудники комитета ЖКХ администрации города. Жителям разъяснили, что в случае необходимости, им может быть предоставлено жилье в маневренном фонде. В тот же вечер одна из семей с двумя маленькими детьми воспользовалась таким правом. Вечером им предоставили двухкомнатную квартиру на улице Гастелло.

- Утром 20 сентября в комитет ЖКХ обратились еще две семьи из пострадавшего дома. Их вопрос в настоящий момент находится в стадии решения, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Собственники других квартир о необходимости расселения пока не заявляли.