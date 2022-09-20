Тамбовчанин украл у приятельницы золотую цепочку

19 сентября в полицию обратилась 30-летняя женщина, которая рассказала, что 17 сентября в 21 час в Уварово, где она живет, к ней в гости заходил знакомый, после ухода которого пропала золотая цепочка. Приятель категорически отрицал свою причастность к исчезновению ювелирного изделия. Полицейские нашли предполагаемого преступника и опросили его. В итоге 22-летний мужчина сознался в краже и рассказал, что он сбыл цепочку неизвестным, а деньги потратил на себя.

- Ранее задержанный уже имел проблемы с законом, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Злоумышленнику придётся возместить причинённый материальный ущерб жительнице Уварова. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ (Кража).