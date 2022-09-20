В Тамбове на Курском проезде загорелся 6-квартирный дом

Жители 6-квартирного дома остались без крыши над головой Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

19 сентября в Тамбове загорелся 6-квартирный жилой дом, расположенный в Курском проезде. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области, сообщение о пожаре поступило в 13 часов 39 минут, спустя 7 минут после этого, на место прибыл первый пожарный расчет. К моменту приезда пожарных в здании по всей площади полыхала крыша. Жители вышли на улицу самостоятельно. На месте работали 6 пожарных расчётов, оперативная группа ГУ МЧС России по Тамбовской области, больше 30 человек личного состава и 8 единиц техники.

- Меньше, чем за час пожар локализовали на площади 200 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по тамбовской области. - Тушение пожара осложняло наличие в гараже автомобиля с газовым баллоном.

В результате пожара выгорела только кровля, жилые помещения, расположенные на первом этаже, удалось отстоять.